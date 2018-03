A japán kormány meghamisította egy gyanús ügylet szerződését, törölte belőle a miniszterelnök nevét

Abe Sindzó és neje, Akie. Mindketten érintettek lehetnek a japán kormányt megrázó korrupciós botrányban. Annyi biztos, hogy a kormány meghamisította a gyanús ügylet iratait, kitörölte a kormányfő és neje nevét az iratokból. Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

A japán kormány hétfőn beismerte, hogy meghamisították a pénzügyminisztérium egyik belső dokumentumát egy korrupciógyanús ügyletről. Az ügylet részeként a kormány nagyon nyomott áron adott el egy állami birtokot egy magániskolákat működtető cégnek, a Moritomo Gakuennek. Az ezzel kapcsolatos iratokat 2017 februárjában hamisították meg, miután a gyanús ügylet kitudódott.

A botrányban maga a miniszterelnök, Abe Sindzó is érintett: nejét, Akiét egykor tiszteletbeli iskolaigazgatónak nevezte ki a Moritomo Gakuen.

A tavaly februárban meghamisított iratokból pedig Sindzó és neje nevét törölték ki, illetve a pénzügyminiszterét, Taro Aszóét is. Mindezt immár hivatalosan is elismeri a kormány, a helyettes kabinettitkár, Nisimura Jaszutosi parlamenti vezetőknek vallotta be, hogy 14 kapcsolódó dokumentumot is módosítottak.

A kormányzat szerint a törölt részek Sindzó és a Moritomo Gauken vezetője, Kagoike Jaszunori megbeszéléseire utaltak. (Via Nippon.com, Reuters)