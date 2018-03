Az alabamaiaknak elegük van a New York-iak szarából

Eredetileg jó ötletnek tűnt, hogy a 8,5 millió lakosú New York szennyvízét az óceán helyett vasúti és közúti tartálykocsikba eresszék, és az ország más részein helyezzék el. Pláne úgy, hogy elvben már kezelt szennyvízről van szó. De mint azt a már kezelt szennyvíz eufemisztikus szakmai neve - bioszilárd - is mutatja, kezelt szennyvíz alatt nem tiszta, hanem csak tisztított vizet kell érteni, amiben sűrűn úszkálnak "szilárd" anyagok. Azt már a fantáziájukra bíznám, hogy mi a szilárd a szennyvízben.

Annyit elárulhatok, hogy ezek a szilárd dolgok meglehetősen büdösek, és nagyon vonzzák a legyeket. Pont ez az, ami miatt a szennyvíz egyik lerakóhelyén, az alabamai Birminghamben morgolódni kezdtek a helyiek. "Egy forró napon a szag és a legyek elviselhetetlenek. Télen kicsit jobb, de ha rossz felöl fúj a szél, árad a szag. Mintha állatok tetemei rohadnának" - mondta Charles Nix, a Birminghamhez közeli, a szennyvíztelep szomszédságában levő West Jefferson polgármestere.

És ez nem az egyetlen kellemetlenség, amivel a New York-i szarexport jár. A szennyvizet részben vasúton, részben viszont közúton szállítják. "Ha túl közel mész a kamionokhoz, a folyadék ráfröcsköl a szélvédőre, a kocsid meg megtelik a szaggal. Az útra is kifröccsen. Vannak, akik már költözni akarnak, annyira szenvednek" - mondta Nix.

A New York-iak szarát kezelő telep, a Big Sky Enviromental tavaly a lakossági tiltakozások ellenére kapott engedélyt a szennyvíz befogadására. A lakók nem nyugodtak bele a vereségbe. A helyi önkormányzat a helyi jogszabályokra hivatkozva megtiltotta a helyi vasúti állomás használatát, majd a szomszédos város is. Ezért aztán a szarral megpakolt vasúti szerelvények Birminghamben, Alabama fővárosában torlódtak fel, és árasztották magukból a "hullabűzt". (Via The Guardian)