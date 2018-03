Az East Riverbe zuhant egy helikopter New Yorkban, öten meghaltak

Túl gyorsan repült, és túl meredeken ereszkedett, mesélték a szemtanúk arról a piros helikopterről, amely vasárnap délután zuhant az East Riverbe Manhattan mellett. A kis piros helikopteren a pilótával együtt hatan voltak, neki, miután a gépet a vízre tette, sikerült kimenekülnie.

Két utas azonnal életét vesztette, hármat a New York-i tűzoltók búvármentői még ki tudtak húzni a gépből, és életveszélyes állapotban kórházba szállítottak, de végül ők is mind életüket vesztették. Ők valamennyien fotósok voltak. A mentést bonyolította, hogy mindegyik utas szorosan be volt kötve az ülésébe, a búvároknak erővel kellett kivágniuk őket a süllyedő roncsból.

A baleset oka egyelőre nem ismert. Az Eurocopter AS350-est a Liberty Helicopters adta bérbe a fotósoknak - ez az egyetlen New York-i helikopteres cég, amelynek engedélye van a Szabadság-szobor háromszáz méteres körzetének megközelítésére. A gépet tapasztalt pilóta vezette, legalábbis a cég brosúrája szerint pilótáik "28 éve balesetmentesen" közlekedtek. (Via NY Times)