Az üzbég kémfőnök mindig is tagadta, hogy a titkosszolgálata kínozná a foglyait, de aztán bukása után őt is megkínozták a volt kollégái

Az üzbég SZNB fegyveresei akcióban. Fotó: Anvar Ilyasov/AP

Farruh Tohtimametov egykor Üzbegisztán legkegyetlenebb inkvizítoraként volt ismert, ám az ország rettegett titkosszolgálata, az SZNB vezetőjeként kitartóan tagadta, hogy beosztottjai bárkit kínoznának. Sőt, még most is ezt állította, hogy aztán perceken belül rácáfoljon önmagára. Tohtimametov ugyanis maga is áldozatává vált saját titkosszolgálata kihallgatási módszereinek. Saját bevallása szerint rövid letartóztatása alatt saját emberei kínozták meg.

"Teljesen meztelenül tartottak fogva egy aprócska, túlzsúfolt cellában 12 másik fogollyal" - nyilatkozta a most már Törökországban élő Tohtimametov a Szabad Európa Rádiónak isztambuli kórházi szobájában.

Azt is állítja, hogy teljesen légből kapott vádak alapján tartóztatták le. Ironikus vége ez karriertörténetének, mert sok üzbég politikai fogoly személy szerint őt vádolta azzal, hogy mondvacsinált vádakkal tartóztatta le őket.

Tohtimametov, aki fél életét az SZNB szolgálatában töltötte kihallgatótisztként, és emelkedett egészen a vezető pozícióig, 2014-ben került börtönbe. "Két helyi SZNB-tiszt tartóztatott le a szurhondarjói reptéren, amint leszáltam a gépről. Elvették az irataimat, zsákot húztak a fejemre, és minden magyarázat nélkül elhurcoltak" - mesélte most megpróbáltatásairól. Így a saját bőrén tapasztalhatta meg titkosszolgálata módszereit. Mint mondta, kihallgatói nem is tettek fel kérdéseket, csak azt követelték tőle, hogy beszéljen. "Miről, kérdeztem, ők meg azt felelték, hogy mindenről" - mesélte.

Azt is elpanaszolta, hogy fogva tartói megtagadták tőle azokat a hormoninjekciókat, amikre betegsége miatt minden nap szüksége lett volna, és rendszeresen botokkal verték. És bár még mindig állítja, hogy az ő idején nem voltak kínzások, a kérdésre, hogy ez a tapasztalat segített-e neki belátni, milyen borzalmas megpróbáltatásokat kellett kiállniuk az ő foglyainak, már azt felelte, hogy "igen, elgondolkodtam ezen, a saját bőrömön is megtapasztaltam". (Via Szabad Európa Rádió)