Pisztollyal rohant a pályára egy görög fociklub-tulajdonos

Ivan Szavvidisz (középen az ősz hajú férfi), a Paok Szaloniki tulajdonosa rátámadt a bíróra csapata hétvégi rangadóján. Fotó: STRINGER/AFP

Meg kellett szakítani a görög bajnokság hétvégi rangadóját, mert az egyik csapat, a bajnokság harmadik helyén álló Paok Szaloniki tulajdonosa, Ivan Szavvidisz egy bírói ítéleten felháborodva a pályára rohant. Előbb csak fenyegette a bírót, majd miután sikerült letessékelni, a kabátját levetve tért vissza újra a pályára.

Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a derekán egy pisztolytáskában fegyver is van nála. Ekkor a játékvezető megszakította a meccset.

Az incidens előtt a Paok gólt szerzett a listavezető AEK Athén ellen. Ezzel elméletben két pontra csökkentette a két csapat közti különbséget, de a bíró az asszisztensével konzultálva les miatt érvénytelenítette a gólt. Szavvidisz ezen borult ki.

A nagy kavarodásban mindenféle hírek keringtek, például az is, hogy a megfenyegetett bíró, Jorgosz Kominisz végül mégis megadta a gólt. A szövetség hivatalos honlapján közzétett jegyzőkönyv szerint viszont a meccs 0:0-ás állásnál szakadt félbe. (Via The Guardian)