Tévés karrierjébe kerülhet a Liverpool legendás középhátvédjének, hogy arcon köpött egy 14 éves kislányt

Úgy tűnik, derékba törte szakértői karrierjét Jamie Carragher, amikor kocsijából átköpött egy másik autóba, és arcon talált egy 14 éves kislányt. A Liverpool korábbi védője a Sky-nál dolgozott eddig szakértőként, az esetet azonban a csatorna vezetése elfogadhatatlannak nyilvánította. Most tárgyalásokat kezdenek arról, lesz-e még közös jövőjük. Carragher csapata szombaton kapott ki 2-1-re a Manchester Unitedtől, ettől nem volt túl jó a kedve. Az autópályán hajtott, amikor egy másik kocsiból kiszólt neki egy férfi, és az orra alá dörgölte az eredményt, mire a felbőszült focista egyszerűen átköpött az autóba. A köpés azonban a férfi szintén a kocsiban ülő 14 éves lányát találta el, pont az arcán. Az esetről videó is készült. Bár azóta Carragher többször is bocsánatot kért, könnyen lehet, hogy ezzel véget ér tévés karrierje.

(via Guardian)