Kósa Lajos nem mert kiállni beszélni Debrecenben

Az előzetes programtól eltérően Kósa Lajos nem mondott beszédet a debreceni március 15-i ünnepségen. Kósa távolmaradását a helyszínen nem indokolták, de talán összefügghetett azzal, hogy a helyi ellenzék transzparensekkel várta. "Lajos! Mama jól van? Disznók esznek rendesen?" - állt az egyik transzparensen, egy molinóra pedig azt írták, "Lajos! Csókoltat az ezerháromszáz milliárd forint".

Kósa helyett végül Pósán László országgyűlési képviselő beszélt, aki igyekezett párhuzamokat találni 1848 és korunk Magyarországa között. Persze neki nem az jutott eszébe, hogy ahogy akkor, úgy most is milyen fenyegető Oroszország közelsége. Inkább a Habsburg elnyomást próbálta párhuzamba állítani azzal, hogy Magyarország most önként, saját vállalásából tagja nemzetközi szervezeteknek, mint az EU és az IMF, és ezekből a tagságokból kötelességek is következnek. (Via Cívishír)