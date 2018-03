Trump bevallotta, hogy a dacos hazugság a tárgyalási stratégiája

Donald Trump szerdán az újraválasztási kampányát pénzzel támogató hívei előtt beszélt. A baráti környezetben el is engedte magát, és beavatta az egybegyülteket, illetve a kiszivárogtatások révén az egész világot fantasztikus tárgyalási módszerébe.

Ami mindössze annyi, hogy kitalál egy hazugságot, majd mereven ragaszkodik hozzá.

A példájában a kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val a két ország kereskedelméről folytatott megbeszélésről mesélt. Az egy dolog, hogy közben affektálva parodizálta egy közeli szövetségese kormányfőjét. Az meg egy másik, hogy saját bevallása szerint úgy indult neki a tárgyalásnak, hogy még arról se volt fogalma, hogy áll a két ország kereskedelmi mérlege.

Így hát behazudta Trudeau-nak, hogy az amerikaiaknak veszteséges a kereskedelem Kanadával. A valóság ennek persze pont az ellenkezője, az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala szerint az amerikai-kanadai kereskedelmi mérleg amerikai szempontból nyereséges.

Trudeau tudta ezt, de hiába próbálta elmondani. Trump csak azt ismételgette, hogy "tévedsz", meg hogy "nem hiszem el", végül elővette minden trollkommentelő végső érvét: "én máshogy látom".

Mindezt Trump a maga teljesen követhetetlen, javarészt érthetetlen, totálisan inkoherens mondatszerkesztésével mesélte el, amit sajnos képtelenség magyarul visszaadni. Ha valaki mégis megpróbálkozna vele, hát tessék:

“Trudeau came to see me. He’s a good guy, Justin. He said, ‘No, no, we have no trade deficit with you, we have none. Donald, please,’ ” Trump said, mimicking Trudeau, according to audio obtained by The Washington Post. “Nice guy, good-looking guy, comes in — ‘Donald, we have no trade deficit.’ He’s very proud because everybody else, you know, we’re getting killed ... So, he’s proud. I said, ‘Wrong, Justin, you do.’ I didn’t even know. ... I had no idea. I just said, ‘You’re wrong.’ You know why? Because we’re so stupid. … And I thought they were smart. I said, ‘You’re wrong, Justin.’ He said, ‘Nope, we have no trade deficit.’ I said, ‘Well, in that case, I feel differently,’ I said, ‘but I don’t believe it.’ I sent one of our guys out, his guy, my guy, they went out, I said, ‘Check, because I can’t believe it.’

A történetében a legkétségbeejtőbb az, hogy állítása szerint ezután kiküldte az egyik emberét, ugyan járjon már utána az igazságnak, az pedig Trump szerint azzal jött vissza, hogy "uram, végső soron igaza van. Mert ugyan nem veszteséges a kereskedelem, de abban nincs benne az energia meg a faanyag. Ha azt is belevesszük, évi 17 milliárd dollár a kereskedelmi hiány". Ami, mint már említettem, nem igaz, de persze nehéz eldönteni, hogy Trumpnak hazudtak-e, vagy Trump hazudik. (Via The Washington Post)