Túl keményen dolgozott egy francia, jól meg is büntették

3000 eurós büntetés befizetésére kötelezték a francia hatóságok Cédric Caivre francia péket, mert túl keményen dolgozott. A Lusigny-Sur-Barse városkában dolgozó pék a hét minden napján kinyitott, pedig ez a 35 órás munkahét feltalálóinak országában szigorúan tilos.

Nem viccelek, Franciaországban kötelező legalább heti egy pihenőnapot tartani, még az egyéni vállalkozóknak is.

Christian Branle, az észak-franciaországi városka polgármestere támogatásáról biztosította a péket. A városka népszerű turisztikai célpont, és Branle szerint "elengedhetetlennek tűnik, hogy egy üzlet akár a hét minden napján nyitva tarthasson a nyáron. Semmi sem rosszabb a bezárt boltoknál, amikor itt vannak a turisták" - mondta.

A városka lakói is a pékük mellett állnak. Lusigny-Sur-Barse kétezer lakosú városka, pont ugyanennyien írták eddig alá a Vaivre-t támogató petíciót.

A francia szabályok szerint a pékségek csak külön engedéllyel tarthatnak nyitva a hét minden napján, különleges esetekben. Caivre 2016-ig minden évben megkapta ezt az engedélyt, de tavaly a hatóságok megtagadták tőle. Ő viszont ennek ellenére is nyitva tartott. (Via The Guardian)