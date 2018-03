Úgy eldumálnál valakivel? Mondjuk Biancával, a mosógéppel?

Hölgyeim és uraim, hadd mutassam be önöknek Biancát, teljes nevén Candy BWM 1610-et (1600-as percenkénti fordulatú a hölgy)! Bianca legcsodálatosabb tulajdonsága, hogy lehet vele beszélgetni. Mutatjuk is videón:

Bianca persze nem csak dumálni tud. A+++-os takarékossággal forgatja a ruhákat, tíz kiló szennyes is belefér, zajszintje csupán 51-78 decibel, és naná, hogy hajtószíj nélküli, direkt hajtása van inverteres motorral, amire tíz év garanciát vállal a gyártó! (A mosógép többi részére pedig kettőt.) Bianca fekete és fehér színben is kapható; akár el is énekelhetnék együtt az Ebony and ivory-t:



Vajon miről beszélgetnének, ha mindkettő kapna egy mobilt?

A boltokban 160-170 ezer forintért lehet megvenni a Csodálatos Beszélő Mosógépet. Nagyjából ennyibe kerülnek a hasonló tudású néma masinák is, a wifi-chip és a kommunikációs háttérszolgáltatás gyakorlatilag ajándék Bianca többi nagyszerű képessége mellé.



Te örülnél, ha elcseveghetnél a mosógépeddel?