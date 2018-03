Vajon milyen időnk lesz ma?

Hát ilyen időnk van, kedves olvasók!

Oh, hát már megint tél lett? Ránézésre nagyon úgy tűnik. A kép csalóka, már pár órányi fűtés után készült, amúgy több centi hó borította hajnalra az ablakot. És a háztetőket. És a kertet. És az utcákat. És még most is havazik. És március 18. van.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása alapján ez ráadásul nem egy, a Ferencvárosra koncentráló időjárási anomália: A Tisza mengtén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-SZolnok megyék határáig vörös riasztás van érvényben hófúvások miatt, az egész Tiszántúlon citromsárga riasztás ónos eső miatt, és még hófúvásriadó is érvényben van azon a környéken.

Az előrejelzés szerint délelőtt még országszerte havazásra, hózáporokra számíthatunk, de délutánra fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása. A helyét a viharos szél veszi át, de estére már az is enyhülhet. Délutánra helyenként fagypont fölé is melegedhet az idő, de éjszaka kemény fagyok is jöhetnek, lesz, ahol -10 fok lesz csak. Zárkózzanak be a meleg szobába, és tartsanak velünk! Fun Fact: pont egy hónapja, február 18-án szintén havas reggelre ébredhettünk.