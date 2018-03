Garancsiék, a GE és az Allianz adott TAO-pénzt a szigetszentmiklósi stadionra

Eddig összesen 2,12 milliárd forintnyi TAO-támogatáshoz jutott a Szigetszentmiklós Testgyakorlók Köre, az összeg több mint fele mindössze 3 cégtől érkezett - írja az mfor, akinek sikerült megszereznie a szigetszentmiklósi klubot TAO-val támogató cégek listáját.

Szigetszentmiklóson egy évvel a TAO-rendszer 2011-es indulását követően döntöttek arról, hogy új stadiont építenek. A projekt teljes értéke 3,5 milliárd forint,

TAO-támogatásból ekkora költségvetésből csak Felcsúton épült stadion.

A jogerős bírósági ítélet ellenére a mai napig nem adták ki a felcsúti támogatók listáját, de az mfor megszerezte a szigetszentmiklósi klubot TAO-val támogató cégek listáját.

Az MLSZ a támogatási rendszer működése alatt 2,86 milliárd forintnyi támogatást hagyott jóvá a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Körének, amiből 2,12 milliárdnyit már sikerült is a klubnak lehívnia. Igaz, a legutóbbi két évadban megítélt támogatásokból még egy forint lehívása sem történt meg. A támogatások nagyságát nézve a 2012/2013-as és a 2015/2016-os évad volt a legerősebb, előbb 955, majd 674 millió forintnyi TAO-val, melyből az utolsó forintot is le tudták hívni a klubnál. A lehívott 2,12 milliárd forint 58 százalékát három társaság dobta össze.

A GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. összesen 602,6 millió forintot, az Allianz Hungária Zrt. 438,6 milliót, a Garancsi István tulajdonában álló Market Építő Zrt. pedig 192,9 milliót adott a klubnak.

Valójában azonban még ennél is több pénz juthatott a klubhoz a fenti cégcsoportoktól. A GE Hungary mellett ugyanis a GE Infrastructure is adott 18,5 milliót, Garancsitól pedig nemcsak a Marketen keresztül áramlott TAO a klubhoz. 10,3 millió érkezett az érdekeltségi körébe tartozó VILATI Szerelő Kft.-től, és még 2,8 millió az OK Bau-tól. A listán szerepel még az Aegon Magyarország, a Concorde Értékpapír Zrt. és a vagyonkezeléssel foglalkozó Interag Holding Zrt. is. Meglepő, de mégis igaz,

a szigetszentmiklósi sportfejlesztési program támogatásához sikerült megnyerni az EDF Démász mellett a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolát is.

Utóbbi kereken 30 milliót utalt a 2013/2014-es sportévben. A legtöbb, helyi vállalkozástól érkező támogatás 10 millió forint volt, ami az Ász-Kolbász Kft.-től érkezett. Rajta kívül még 8 milliót tudott adni egy haszongépjárművek kereskedelmével foglalkozó társaság.