A rendszerváltás befejezéséért harcolnak, de bevédik Szita Károlyt a párttársai

Saját családtagjairól is jelentő lelkes kommunista ügynököt - vagy ügynökmúlttal vádolt személyt - jobboldali párt úgy még nem védett, mint a Fidesz Szita Károlyt, írtuk szombaton, és a helyzet azóta sem változott. Kedden intézett körkérdést a spiclimúlttal rendelkező kaposvári polgármesterről a HírTV, a válaszok nem okoztak meglepetést.



L. Simon László szerint Szita "30 évvel a rendszerváltozás után, bizonyított már."



Révész Máriusz úgy véli, hogy "a rendszerváltáskor kellett volna az ügynökkérdéssel foglalkozni." Hozzátette: "biztos, hogy mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolni."



A legmegdöbbentőbb választ az Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos adta.

"Tudja, hogy mivel foglalkozom? Hogy antikommunista pártként, ez a választás szóljon arról, hogy befejezzük a rendszerváltást, és az MSZP nem kerül be a parlamentbe,"



jelentette ki Tessely Zolán. Majd az alábbi párbeszéd zajlott le a képviselő és a HírTV riportere közt:

"– De a rendszerváltást úgy fejezik be, hogy a soraikban 3/2-es ügynökök vannak?

– De most miért mondja ezt?

– Mert hivatalos dokumentumok támasztják ezt alá.

– Ön valami olyasmiről beszél, amiről én elmondtam önnek, hogy semmiféle információm nincsen.

– Na jó, de ha felmerül ilyen információ, akkor nem gondolja, hogy a rendszerváltást befejezendő, ennek utána kéne néznie?

– Nem érti meg, hogy számomra nem merült fel ilyen információ? Nem tud valami értelmeset kérdezni? Kérdezzen valamit ami ide illik. Egy kicsit elemelkedik a hétköznapi élettől. Most adtunk egy kilátót, gyönyörű panorámával a nagyszerű magyar tájra, amit szeretnénk megőrizni magyarnak. Kérdezzen már valami értelmeset!"