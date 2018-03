Kósa ügyét tárgyalta volna a Nemzetbiztonsági Bizottság, de a Fidesz ellógott, mert SOROS

Kedden a parlament nemzetbiztonsági bizottsága napirendjére vette volna, hogyan keveredhetett Kósa Lajos 1300 milliárdos örökségi botrányba, miközben a parlament honvédelmi bizottságának elnöke volt, ami átvilágításhoz kötött. Csakhogy Németh Szilárd és a Fidesz-KDNP többi képviselője most is ellógták az ülést, ezért a testület határozatképtelenség miatt nem tudta elfogadni a napirendjét.

Németh Szilárd, a bizottság alelnöke nem jelezte, hogy miért maradt távol, a Fidesz-frakció keddi közleményében ezt a szokásos sorosozással magyarázták:„ A Soros-hálózat tevékenysége egyre súlyosabb nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel. Ezért addig, amíg a Soros-hálózathoz köthető Szél Bernadett is a Nemzetbiztonsági bizottság tagja, a kormánypárti képviselők nem tárgyalnak Soros Györggyel kapcsolatos napirendi pontot a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén.”

Sajnos a közlemény nem tisztázta, hogy a Kósát átverő csengeri háztartásbelinek mi köze lehet a Soros-hálózathoz.

Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke kisstílűnek és botrányos nevezte, amit a Fidesz-KDNP csinál. Szerinte a távolmaradásukkal a kormánypárti képviselők beismerték, hogy bűnösek a Kósa-ügyben. Ugyanezt mondta arról is, hogy az új hódmezővásárhelyi polgármester számítógépén kémprogram futhatott. Bejelentette, hogy az ügyről a belügyminisztertől kér tájékoztatást, valamint Lázár Jánost is megkérdezi, hogy az általa felügyelt Információs Hivatalt észlelte-e a csalási ügyet. Molnár szerint a NAV-nak is fel kellett volna tűnnie, hogy egy ekkora tranzakcióra készülnek. megjegyezte, hogy ha kiderült, hogy a dolgok mögött nincsenek tények és adatok, akkor a „nemzet bohócával állunk szemben”.

Szél Bernadett a titkosszolgálatok vezetőitől meg akarta kérdezni, hogyan dolgozhatott a Kósa a honvédelmi bizottság elnökeként, miközben belekeveredett ebbe az ügybe, a szolgálatok észleltek-e valamit, de a határozatképtelenség miatt nem válaszoltak.