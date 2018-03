Nem nevezi ki az új szlovák kormányt az államfő

Andrej Kiska köztársasági elnök ma találkozott Peter Pellegrini leendő miniszterelnökkel és közölte vele, hogy a jelenlegi felállásban nem hajlandó kinevezni a kormányt - írja az Új Szó.

Andrej Kiska átadja a kinevezését Pellegrininek Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Szlovák lapértesülések szerint Kiska konstruktívnak nevezte Pellegrini hozzáállását, de azt is közölte vele, hogy a leendő kormányból kik ellen kifogása van kifogása. Az államfő péntekig adott határidőt a leendő miniszterelnöknek, hogy új jelöltekkel álljon elő.



Az alapproblémát az jelenti, hogy bár az országot az elmúlt 12 évből 10 évig vezető Robert Fico lemondott, de ragaszkodott hozzá, hogy a következő kormányt is pártja, a Smer jelölhesse - és így a befolyása megmaradna. Márpedig arra Kiska is figyelmeztetett, hogy a rendszerváltás óta nem látott méretű tömegtüntetéseken is láthatóvá váló népharag lecsillapítására nem feltétlenül elég, ha a meggyilkolt újságíró utolsó cikkében maffiakapcsolatokkal vádolt Fico a háttérből irányít tovább. Másnak viszont nincs szilárd parlamenti többsége.