Az ellenzéknek sikerült két Tóth Norbertet indítania Hatvanban

Nem lesz könnyű dolga a baloldali szavazóknak a Heves megyei 3-as választókerületben, de a jelölteknek tán még náluk is nehezebb dolguk lesz. Ez elméletben a hatvani körzet, de a Fideszes térképrajzolók zsenialitásának köszönhetően még Gyöngyös vonzáskörzetén túlról is tartoznak hozzá települések, elég nehéz itt olyan jelöltet találni, aki az egész körzetben ismert és elismert. A Jobbik például nem is próbálkozott, inkább elindította Sneider Roy Tamás exszkinhedet, aki ugyan Heves megyei, cserébe egri.

Tóth Norbert Tóth Norbert ellen Fotó: Választás.hu

A baloldali pártok ennél szellemesebb taktikát választottak esélyeik minimalizálására. Az MSZP-P és az LMP választása is Tóth Norbertre esett. De nem ugyanarra a Tóth Norbertre, hanem két teljesen külön emberre. Vagyis a baloldali szavazatokért két Tóth Norbert küzd egymással.

Hatvan amúgy maga hagyományosan baloldali fészek volt egészen a Jobbik felemelkedéséig, de a választókerületet azért erőszakolta ilyen idióta formájúra a Fidesz, hogy a hagyományosan fideszes Hevest és a megye déli részét is hozzá lehessen csapni. Így igazából egyik Tóthnak sincs különösebb esélye a győzelemre, pedig igazán megnéztem volna, ahogy megpróbálják elmagyarázni, hogy melyik Tóth Norbertnek kéne melyik Tóth Norbert javára visszalépnie.