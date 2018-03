Betilthatják a sétálás közbeni dohányzást New Yorkban

Peter Koo képviselő szerdán fogja beterjeszteni a törvényjavaslatot, amit ha elfogadnak, többet nem lehet majd sétálás közben dohányozni New Yorkban, akit pedig mégis ezen kapnak a hatóságok, 50 dolláros bírságot fizethet.

A dohányzás New York számos közterületén jelenleg is tiltott, a törvényjavaslattal Koo elmondása szerint a passzív dohányzás ártalmaitól szeretnék megkímélni az utcákon sétálókat. A New York-i dohányzásellenes hadjáratot még Michael Bloomberg polgármester kezdte el, aki 2011-ben tiltotta be a dohányzást a közparkokban, 2013-tól pedig a bárokban és éttermekben is tilos rágyújtani.

Koo szerint egy tökéletes világban minden dohányzó figyelne arra, hogy ne cigizzen, miközben valaki sétál mögötte az utcán, de az ő gyakori tapasztalata is az, hogy gyakran fújják rá a füstöt sétáló emberek.

Az új törvény szerint az utcán a jövőben is rá lehet majd gyújtani, mindaddig, amíg az illető nem kezd el sétálni. (Guardian)