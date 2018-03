Már csak egy hétig rendelhető a 444 kalauza Budapest legjavához

Február végén indítottuk útjára a 444 jó hely Budapesten című kiadványunkat, ami szerencsére gyorsan sikeres is lett. Azt ígértük, hogy ha legalább 1000-en előjegyzik, augusztusban megjelenik a kalauz, amiben a 444 szerkesztősége gyűjti össze Budapest legjobb helyeit. Már közel 3000 megrendelésnél tartunk, úgyhogy néhány hónap múlva szállítjuk is a könyvet valamennyi megrendelőnknek.



3490 forintért ráadásul nem csak egy kalauzt adunk, hanem kéthetente küldünk egy hírlevelet is, amiben megírjuk, hogy éppen hol érdemes enni, vásárolni, szórakozni, inni vagy éppen kirándulni Budapesten.

Ide kattintva tudhatsz meg még többet a könyvről és a hírlevélről, sőt, az utóbbiból kérhetsz egy tiszteletpéldányt is. Fizethetsz bankkártyával vagy akár Paypallal is, aki pedig úgy gondolja, hogy ezen túl is szeretné támogatni a 444 szerkesztőségét, és van rá

50 000 forintja,

annak a könyv és a hírlevél mellé egy meghívót is küldünk egy vacsorára, ahol a 444 szerzői majd személyesen is köszönetet mondanak a nagylelkűségért.

Kérdésed van? A

jo@444.hu

címen mindenre válaszolunk.