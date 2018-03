Mielőtt megvakult volna a bocija, megmutatta még neki a világot

Egy amerikai férfi örökbe fogadott egy borjút. Az állatról kiderült, hogy veszélyben a látása, ezért a férfi egy specialistához fordult, aki az ország másik részén lakott. Adta magát az ötlet, hogy az utat autóval tegyék meg, hogy a boci világot láthasson, mielőtt elveszítené a látását.

A férfi, Dan komolyan vette a dolgot: amikor elérték a nagy amerikai füves pusztát, rendszeresen megálltak legelészni egy kicsit.

A történet nem zárult happy enddel, Mike, a boci látását nem sikerült megmenteni. De Dan csak emiatt még nem hagyta magára, bár most támogatást vár ahhoz, hogy gondoskodhasson a látását vesztő kérődzőről. (Via The Dodo)