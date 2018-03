Minden bálvány ledől: Pam Dawber szerint Robin Williams rendszeresen zaklatta őt a hetvenes években

Robin Williams (balra) és Pam Dawber 1979-ben az Úr az űrből című sorozatukért kapott People's Choice-díjjal. Fotó: Reed Saxon/AP

"A leggusztustalanabb dolgokat művelte velem" - írta Pam Dawber, az Úr az űrből női főszereplője a sorozat sztárjáról, Robin Williamsről. Most megjelent könyvében azt állítja, hogy Williams rendszeresen markolászta a mellét és a fenekét, és rendszeresen mutogatta is magát neki.

Dawber ugyanakkor elég elnéző is Williamsszel - akinek lehetősége sincs már megvédenie magát a vádakkal szemben. Mert bár Williams olykor anyaszült meztelenül állított be a forgatásra, és még olyan is volt, hogy szimplán lefingta Dawbert, a most 66 éves színésznő azt írja, hogy sosem bántódott meg. "Mármint szatírkodott, dörgölőzött, nyomakodott és fogdosott, és valószínűleg sok más emberrel is ezt csinálta, de annyira mókás volt" - írja.

"Leírva ez felháborítóan hangzik, de volt benne valami jámborság, azok a csillogó szemek. Egyszercsak úgy nézett rád, mint egy kölyökkutya, aztán megmarkolta a csöcsöd és elszaladt. És mindig megúszta. Végül is ilyenek voltak a hetvenes évek" - mondta a New York Timesnak.

Az Úr az űrből rendezője, Howard Storm szerint "Robin csak Robin volt". Szerinte a színész néha csak unalmában tapizta Dawbert. "Olvasta a szöveget, aztán hirtelen belemarkolt a fenekébe, vagy a mellébe. Mi meg újrakezdtük, én meg rászoltam, hogy a forgatókönyvben nincs szó tapizásról. Ja, oké, felelte erre" - mesélte Storm. Garry Marshall, a sorozat producere is megerősítette mindezt. Szerinte Williamsnek akkoriban életcélja volt, hogy pirulásra bírja Dawbert.

Williams 2014-ben öngyilkos lett, így már nem áll módjában védekezni a vádak ellen. Mondjuk Dawber nem is várná ezt, a történtek ellenére szép emlékeket őriz Williamsről. "Én tényleg nagyon szerettem Robint, és ő is nagyon szeretett engem" - mondta. (Via The Guardian)