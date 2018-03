Nagyon kevés delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba

És most tavasztudattal is távozom, belemasírozok vidáman a szikrázó napsütésbe, és egyszerűen nem veszek tudomást a dermesztő hidegről. Ha tehetik, tegyék ezt önök is, jó lesz! Amúgy meg maradjanak velünk, nemsokára érkezik remek barátom, Herczeg Márk, akitől szórakoztató estét remélek. Viszlát!