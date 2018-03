Pokollá teszi Sarkozy életét, hogy nyomoznak ellene a korrupciós ügyében :-(

"Mindenféle tárgyi bizonyíték nélkül gyanúsítanak" - fakadt ki a Figarónak Nicolas Sarkozy, akit a héten újra kihallgatott a rendőrség 2007-es elnökválasztási kampánya nagyon gyanús finanszírozása miatt. A gyanú szerint Sarkozy Muammar Kadhafi líbiai diktátortól is kapott pénzt a választási kampányra, ami miatt a rendőrség passzív korrupcióval is gyanúsítja. Sarkozy ártatlannak gondolja magát az ügyben.

Sarkozyt az ügyben időről időre beviszik a rendőrségre, legutóbb ezen a héten hallgatták ki és tartották két napig őrizetben. Ez pedig saját bevallása szerint "pokollá teszi" az életét.

Sarkozy szerint a vádak a líbiaiak bosszúja azért, hogy 2011-ben bevetette a francia légierőt Kadhafi ellen, hozzájárulva megbuktatásához, végső soron a halálához.

Tény, hogy a hatóságok Kadhafi 2011. március 11-i nyilatkozata után kezdtek vizsgálódni az ügyben. Sarkozy szerint a vádak rágalmak, ő maga pedig sosem próbált senkit befolyásolni.

A francia hatóságok végül csak 2013-ban, Sarkozy bukása után kezdtek igazán komoly vizsgálatba, hivatalosan akkor indult a nyomozás is. Gyanújukat elsősorban egy francia-libanoni üzletember, Ziad Takieddine és a bukott líbiai rezsim néhány tisztviselőjének vallomásaira alapozzák. Takieddine 2016 novemberében nyilvánosan is ismertette vádjait, melyek szerint 2006-2007-ben személyesen ő adott át három, 200- és 500 eurósokkal kitömött bőröndött Sarkozynak és kampányfőnökének, Claude Guéant-nak. Állítása szerint Kadhafi összesen ötmillió euróval támogatta Sarkozy kampányát. (Via BBC)