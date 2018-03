Szijjártó: Bevándorlás=életveszély!

Ma van a második évfordulója a 32 halálos áldozatot követelő brüsszeli terrortámadásnak, Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere pedig remek alkalomnak gondolta ezt némi bevándorlásellenes uszításra. Szerinte ugyanis a brüsszeli terrortámadás világossá tette, hogy "a bevándorlás terrorveszélyt és életveszélyt jelent".

Az MTI tudósításában arról nincs szó, hogy az áldozatokról megemlékezett volna. Arról viszont van szó, hogy immár nemcsak Soros György, hanem az ENSZ is bevándorlókkal akarja elárasztani a világot. Azon külön is aggódott, hogy az Európai Bizottság már most dönteni akar arról, hogy az EU támogassa az ENSZ migrációs csomagját, pedig még le se zárultak a viták a javaslatcsomagról. (Via MTI)