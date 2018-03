A hökösök miatt lesz alacsonyabb az ösztöndíj az Orvosi Egyetemen

A tanulmányi ösztöndíj terhére emeli saját fizetését az orvostanhallgatók hallgatói önkormányzata - írja az Átlátszó Oktatás.

A hökösök közéleti ösztöndíjként kapnak kifizetéseket az egyetemtől. Ezen a linken láthatók például a SE hököseinek kifizetései, ahol van olyan hökös, aki 2011. december 9. és 2014. december 9. között havi 29 800 és 15 6130 forint között összegeket kapott, ami átlagosan havi 55 241 forint. Ezzel szemben a tanulmányi ösztöndíjak legmagasabb összege is a 29 800 forintnak csak töredéke.

A HÖK-öt ez nemhogy nem zavarja, még csökkentenek az összegen. Dr. Hunyady Lászlónak, az SE dékánjának a hallgatókhoz címzett leveléből kiderült, hogy a HÖK Részönkormányzati Elnöksége 2/2018. (III. 02.) határozatában azt javasolta, hogy

a 2017/2018-as tanév II. félévére a közéleti ösztöndíj összegét a tanulmányi ösztöndíj terhére emeljék meg.

A javaslatot a dékán is problémásnak találja, mert a HÖK-tisztségviselők ösztöndíjait a munkavállalói alapbérhez igazítják, ez pedig azt jelenti, hogy évről évre azzal együtt növekedni fog, és ezt a növekedést is a hallgatói ösztöndíjakból fogják levonni – legalábbis más forrást nem lát erre. Az is aggályos, hogy a tanulmányi ösztöndíjat egy HÖK-elnökségi határozat ilyen mértékben módosíthatja, főleg arra tekintettel, hogy már javában zajlik a levélben említett II. félév, amiben már alkalmaznák is a meghozott döntést,