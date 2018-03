Orbánból Mr. Szélsőjobb lett a Newsweek címlapján

Címlapon foglalkozik a Newsweek március 30-ai száma Orbán Viktorral és az európai szélsőjobboldal erősödésével. Az újság címlapján Orbán Viktor egyenesen “Mr. Szélsőjobbnak” nevezik.

A cikk végigköveti Orbán politikai pályafutását egészen 1989-től, de a legérdekesebb persze az, hogyan értékelik a magyar miniszterelnök aktuális politikáját. Rögtön Lázár János bécsi videójával indítanak, amelyet egy hónappal a választás előtt készítettek, és amely az újság szerint klasszikus húzás volt Orbántól: rájátszik a választó félelmére az iszlámtól és a bevándorlástól.

Leszögezik, hogy amíg Angela Merkel német kancellár a 2015-ös menekültválság után nyitott ajtó-politikát hirdetett, Orbán Viktor szögesdrótos kerítést állíttatott a határon. A magyar miniszeterelnök három ellensége azóta: Soros György, a muszlim migránsok és az Európai Unió. Az újság szerint pedig a taktikája eddig működött is, ez pedig példaképként lebeg az európai szélsőjobboldal előtt.

A Newsweek cikke végigmegy az Orbán-kormány fontosabb intézkedésein, például megemlítik az új alkotmány elfogadását, majd kihangsúlyozzák, hogy mindeközben Orbán gazdag üzletemberekből álló köre felvásárolta az addig független magyar média egy részét. Külön megemlítik, hogy az összes magyar regionális újság kormányközeli oligarchákhoz került.

A magyar Forbes összesítésére hivatkozva pedig azt is leírják, hogy az egykor egy egyszobás vidéki házban élő Orbán-családnak ma már 23 millió eurós vagyona van, Tiborcz István ellen pedig már az OLAF is nyomoz.

A korrupcióval kapcsolatban megszólaltatták Kovács Zoltán kormányszóvivőt, aki azt mondta, Magyarországon nem nagyobb ügy a korrupció, mint bárhol másutt Európában. “Tisztában vagyunk a helyzetünkkel, nem vagyunk büszkék rá” - mondta Kovács, és hozzátette, hogy az illetékes kormányszervek “a legjobbat nyújtják”, hogy megbirkózzanak vele.

Az újságcikk kitér a Fidesz hódmezővásárhelyi vereségére is, amely többek szerint is annak köszönhető, hogy a szavazók ráuntak az orbáni üzenetre. Kovács Zoltán azonban a lapban megnyugtatott mindenkit, szerinte a vereség csak egy anomália volt, a sorosozós és migárnsozós kampány pedig folytatódik, mert már nem csak Magyarországon, hanem Európában is visszhangzik.