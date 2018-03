Szaúd-Arábia először engedte meg, hogy átrepüljön felette egy Izraelbe tartó gép

Reggelre főként a Dunántúlon és keleten, délkeleten képződhet pára, köd. Délkeleten néhol még gyengén szállingózhat a hó is. Napközben változóan, többször erősen felhős lesz az ég, néhol gyenge zápor is lehet. A keleties szél mérsékelt marad. Délután 5-10 fok is lehet. (Időkép)