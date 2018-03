Teljes egészében Mészáros Lőrinc tulajdonába... nem, magyar tulajdonba került a Mátrai Erőmű

Az MTI parádés módon számolt be arról a hírről, hogy hétfőn a BÉT honlapján bejelentették, a részben Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Opus Global Nyrt. tulajdonába kerül a Mátrai Erőmű Zrt teljes tulajdonrésze.



Az erőművet birtokló cég részvénypakettje felerészt már eddig is az Opus birtokában volt, most azt jelentették be, hogy 2019-ig a másik felét is megveszik a konzorciumi partnerüktől, a cseh EPH-tól.

A közlemény idézi az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagját, aki szerint az Opus-csoport jelentős növekedési potenciált lát a Mátrai Erőműben. A Mátrai Erőmű visontai telepén hét blokkal működik villamos-erőmű, valamit hozzá tartozik az ország legnagyobb, 16 megawatt összteljesítményű, több mint 72 ezer panelből álló naperőműve is.

Az magyar állami hírügynökség először a következő címmel számolt be a hírről:

Teljes egészében az Opus tulajdonába kerül a Mátrai Erőmű.

Tíz percre rá azonban gondoltak egyet, és inkább kijavították a hír címét a következőre: