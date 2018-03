A Kongresszus előtt kell vallomást tennie Mark Zuckerbergnek a Facebook piszkos ügyei miatt

Heteken belül eskü alatt, csak az igazat, csakis az igazat kell majd elmondania a Mark Zuckerbergnek az általa alapított közösségi oldal, a Facebook ügyes-bajos dolgairól, írja a CNN.

A lap ezt névtelenséget kérő facebookos forrásoktól tudta meg, a cégben már el is kezdték Zuckerberg felkészítését a kikérdezésre. A CNN szerint ez azt is jelentheti, hogy a Google és a Twitter vezetőit is ki fogják hallgatni a médiaszolgáltatások vitatható adatfelhasználási módszerei miatt.

Zuckerbergnek a Képviselőház energetikai és kereskedelmi bizottsága előtt is tiszteletét kell tennie megnyugtatni az amerikai törvényhozókat, hogy a cég valóban nem él vissza a felhasználók adataival. (CNN)