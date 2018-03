Az MSZP legyártatott rengeteg választási szóróanyagot, majd visszavonták őket, mert több körzetben az LMP-s jelöltet nevezték esélyesnek a DK-s helyett

Az Index ír arról, hogy az MSZP a kampány utolsó napjaiban a Népszava különszámát tervezte osztogatni, de végül hiába nyomtatták ki a lapokat és állnak halomban a pártirodákban, végül mégsem fogják terjeszteni ezeket. Az Index viszont megszerzett egy példányt, és arra jutottak, hogy azért fújhatták le a kiadvány terjesztését, mert abban szerepelt az esélyes ellenzéki jelölteket bemutató térkép, ami viszont nem mindig az MSZP-s jelölteket ajánlotta az egyes választókerületi szavazók figyelmébe.

A kiadványban szereplő térképen jobbikos jelölt nem szerepelt volna egyik választókörzetben esélyes ellenzékiként, ez az MSZP által rendelt szóróanyagon persze nem is meglepetés, de így is akadt pár furcsaság, például a IV. kerületben a térkép a független Horváth Imrét jelölte, miközben az MSZP hivatalosan a DK jelöltjét, Varju Lászlót támogatja. Vagy a II. kerületben esélyesként az LMP-s Ungár Pétert tüntették fel, holott itt is indul egyelőre a DK-s Niedermüller Péter.

De bőven akad még körzet a térképen, ahol a független vagy LMP-s jelöltet ajánlják, pedig elvileg indul ott DK-s jelölt is: Vác, Salgótarján, Eger, Kecskemét, Pécs, Mohács egyes választókörzetei mind ilyenek voltak, Gödöllő pedig még meglepőbb volt, hiszen ott nem is a DK, hanem az MSZP-P indít jelöltet, és vele szemben ajánlották volna az LMP-s Lengyel Szilviát.

Az esélyes jelölteket a Publicus közvélemény-kutató cég felmérése alapján állapították meg.

Az Index arról is ír, hogy az MSZP-s vezetők akkor szembesültek csak a térképpel, amikor nyomtatásban látták. Ekkor viszont már százasával-ezresével terítették szét ezeket a választókerületekben, az utolsó két hétben indult volna az országos terjesztés. Több választókerületben ugyanakkor úgy döntöttek, hogy nem engedik utcára a szóróanyagokat, mivel ez megronthatná a viszonyt a DK-val.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke elismerte a lapnak, hogy a fővárosban nem fogják terjeszteni a lapot. Szerinte minden eszköz jól jön a kampányban, de a Népszava kiadványában van olyan tartalom, ami jelenleg nem felel meg az MSZP-Párbeszéd és a DK közös álláspontjának, így nem tudják feltenni a pultjaikra. Azt nem tudta megmondani, hogy újranyomják-e a térképet, és ha igen, milyen adatok alapján.