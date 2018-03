Trumpot nem érdekli a Facebook, az Amazont akarja megtörni

Miközben a washingtoni politikai elit nagyrésze a Facebook számonkérését követeli, Donald Trump állítólag egész más célpontot nézett ki magának: az Axios öt forrás alapján írt arról, hogy az elnök az Amazon uralmát akarja letörni az amerikai piacon. Egyikük úgy fogalmazott, hogy Trump az Amazon "megszállottja" lett.

A kiszivárgott hírek szerint Trump a kereskedelmi- és techóriásra vonatkozó adózási szabályokon akar változtatni, mivel aggódik, hogy a vállalat veszélyezteti a családi tulajdonban lévő kiskereskedéseket. Felmerült ezen kívül még a monopólium-ellenes intézkedések és versenyjogi vizsgálatok lehetősége is.

Trump, illetve a Microsoft-vezér Satya Narayan és Jeff Bezos 2017 nyarán Fotó: CHRIS KLEPONIS/dpa Picture-Alliance/AFP

Az Axios arról is ír, hogy Trump ellenszenve valószínűleg abból is táplálkozhat, hogy több vagyonos támogatója és barátja is meglehetősen rossz szemmel nézi az Amazon terjeszkedését. Állítólag azt is többször kellett elmagyarázni az elnöknek, hogy az Amazon működése nem teszi tönkre a postát, sőt, nagy bevételt jelent a számukra. Szintén élezi a feszültséget, hogy Jeff Bezos a Washington Post tulajdonosa, az egyik legbefolyásosabb lapot pedig Trump politikai fegyverként tekinti az Amazon tulajdonosának kezében.

A források arról is beszéltek, hogy Trumpot nem nagyon foglalkoztatja se a Facebook, se Mark Zuckerberg, nem is szokott erről beszélni, és nem hozta lázba az adatkezelési ügy sem, az orosz szálat pedig hoaxnak tartja. Egy tavalyi interjú során arról beszélt Trump az Axios újságírójának, hogy nem zavarja a Facebook, mert segít elérni a táborát. Trump e beszámolók szerint leginkább egy évtizedekkel ezelőtti üzletember szemével látja a világot: kiskereskedésekben, postában, ingatlanban gondolkodik. A Facebook ugyanakkor nem nyugodhat meg teljesen a Fehér Ház álláspontjával kapcsolatban, Mike Pence alelnök ugyanis állítólag sokkal jobban aggódik a vállalat és a Google tevékenysége miatt, és szerinte ezek a vállalatok túlzott befolyással bírnak.

A hírekre az Amazon részvényei a szerdai nyitás után hat százalékot estek. A vállalat eddig kifejezetten jól teljesített 2018-ban, ez volt az első komolyabb pofonja a papírjaiknak.

Arról amúgy, hogy többek között az Amazon ténykedése hogyan alakítja át éppen alapjaiban a kapitalizmus működését, nemrég részletesen is írtunk.