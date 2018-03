Lebukott az apróért is lehajoló Seszták Miklós, de baja azért nem lesz belőle

A fejlesztési miniszter az uniós nyomozók előtt bukott le, de az ügyészség néhány hónap után le is zárta a költségvetési csalás gyanújával indított ügyet, így Sesztáknak és barátainak nincs félnivalója.

A 24.hu írta meg, hogy Orbán Viktor veje és feltaláló Rogán Antal mellett Seszták ügyeskedéseit sem díjazta az EU csalás elleni hivatala. Mint írják, az uniós nyomozók 2016 tavaszán jelezték a magyar hatóságoknak, hogy súlyos pénzügyi szabálytalanságokra bukkantak három kisvárdai mikrovállalkozás „infrastrukturális beruházása” körül. Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF kezdeményezésére ezután a magyar ügyészség is nyomozásba kezdett.

Az eljárás elrendeléséről szóló információ szerepel abban a listában, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész a napokban küldött Ingeborg Gräßlének, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsági elnökének, hogy az Elios-botrány után megnyugtassa, Magyarországon komolyan veszik az uniós pénzek elköltésének ellenőrzését. A listából azonban sem Gräßle, sem a hazai nyilvánosság számára nem derült ki, hogy az egyik kódszám mögött egy magyar minisztert érintő ügy rejtőzik. Az viszont igen, hogy a költségvetési csalás gyanújával megkezdett vizsgálatot 2017 januárjában már le is fújták.

A 24.hu birtokába került információ szerint az OLAF szerint

a projektek célkitűzése nem valósult meg,



a haszonélvező a kedvezményezett vállalkozások helyett Seszták Miklós cége volt,



az ügyben az EU pénzügyi céljait sértő csalás történt,



az uniós költségvetést az összesen 30 millió forintot kitevő támogatás alapján 25,5 millió forint kár érte, tehát ennyi pénzt vissza kell fizetni.



Seszták Miklós és barátai ügyéről az Index is írt csaknem négy éve. Már akkor kiderült, hogy a fejlesztési miniszternek volt egy autószalonja Kisvárdán, ami rosszul ment. A Ramiris Autó Kft. 2011-ben a hivatalos mérlege szerint 30 milliós veszteséget termelt. 2012-ben viszont megjelent az Új Széchenyi Terv keretében egy GOP-pályázat, amire úgynevezett mikrovállalkozások pályázhattak, hogy abból fedezzék saját ingatlan vásárlását. Ekkor Seszták társasházzá minősíttette át az Opel-szalon épületét.

A pályázaton három kis kft. indult, a Várda King Invent, a Great Alexander és a King Kft. egyaránt 10-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, majd mindhárom a miniszter ingatlanjában „vásárolt” magának helyiséget. Valójában azonban egyikük sem költözött be, sőt még arra sem vették a fáradságot, hogy cégtáblát helyezzenek ki a Ramiris Autó felirata mellé. A három cég közül kettőt közvetlenül a GOP-pályázat beadási határideje előtt, 2012 februárjában-áprilisában hoztak létre. A Great Alexander Kft.-t maga Seszták Miklós jegyeztette be a cégbíróságon, a Várda King alapító okiratát pedig a miniszter kisvárdai ügyvédtársa adta be.

A 24.hu kereste az érintett cégeket, egyelőre mindhiába.