Balog: "Egy csomó dolgot elhibáztunk, egy csomó dolgot máshogy kellett volna csinálni, de"

Az Ünnep üzenete címmel készített 25 perces interjút az EchoTV Balog Zoltán miniszterrel. Miután a tárcavezető befejezte a nagypénteki elcsendesedés fontosságáról, és munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló gondolatmenetét, Földi-Kovács Andrea műsorvezető megkérdezte: mégis mi a tétje a jövő heti országgyűlési választásoknak. Hozzátette: ezt minden kormánytagtól megkérdezi, aki vendég nála. Balog pedig válaszolt: szerinte súlyos tétje van, a jövőnk múlik rajta, tud-e homogén maradni,

"ez egy olyan tét, ami mindent felülír. Lehet mondani jót meg rosszat a kormányzásunkra. Én is tudnék rosszakat is mondani, nemcsak jókat. Egy csomó dolgot elhibáztunk, egy csomó dolgot máshogy kellett volna csinálni, talán még olyan is van, amit megcsináltunk, de nem kellett volna. Egy csomó, amit meg kellett volna, de nem csináltunk meg. Ezeken lehet vitatkozni és kell is, és érdemes is. De mindezt felülírja, hogy lesz lehetősége a magyar kormánynak önálló mozgástérre?"