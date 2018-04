Kamu volt a fák tetejére építkező pápuák története a BBC dokumentumfilmjében

Hamisítási botrányba keveredett a BBC egyik népszerű dokumentumfilmje, a 2011-ben bemutatott, nyolcrészes Human Planet. Az egyik epizódban bemutatták, hogy a pápuai Korowai-törzs tagjai a dzsungel hatalmas fáinak tetejére épített faházakba költöznek.

Most kiderült, hogy az egész jelenet megrendezett volt, és a korowaik csak a filmkészítők kedvéért költöztek be a faházba. A korowaikkal most a BBC egy másik stábja forgatta a BBC2 számára az "Egy évem a törzzsel" című új dokumentumfilmet, ennek forgatása során mesélték el a törzs tagjai, hogy a házat "csak a tengerentúli filmesek kedvéért" építették.

"A BBC úgy értesült, hogy a Human Planet című, 2011-es sorozata egyik epizódja sérti a BBC szerkesztői elveit. A BBC2 új dokumentumsorozata, az Egy évem a törzzsel forgatása során a törzs egyik tagja elmeséli, hogyan építették fel a házakat a filmesek kedvéért. A BBC megvizsgálta a jelenetet, és arra jutott, hogy az nem ábrázolja hitelesen a törzs tagjainak költözését" - közölte ezután a BBC.

Ráadásul nem ez az egyetlen jelenet, amiről kiderült, hogy nem a valóságot ábrázolja. 2015-ben a Human Planet egy másik epizódjának egyik jelenetéről derült ki, hogy kamu. Abban két mongol tevepásztor egy farkast próbált elüldözni, az egyikük rá is lőtt, majd a két pásztor azon sajnálkozott, hogy nem sikerült megölniük. De mint később kiderült, a filmkészítők nem találtak igazi, vad farkast, ezért béreltek egy háziasítottat. Vagyis a jelenetben látható farkasra valójában senki se lőtt rá, az állatot valójában csak beeresztették a kamera elé, és csak a képen nem látható gazdájához futott. (Via The Guardian)