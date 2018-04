Boldog István egy kereszténysége miatt üldözött férfit mutatott be a magyarokra veszélyt jelentő muszlimként

Boldog István fideszes képviselő március 22-én a tényfeltárás külső jegyeit mutató videót posztolt ki a Facebookra.

„Személyesen tapasztaltam meg, hogy a veszély néhány kilométerre van tőlünk! Április 8-a tétje az, hogy Magyarország magyar ország marad-e!”

– írta Boldog a videó mellé, ami arról szól, hogy hősünk átugrik a magyar-szerb határ túloldalára, Horgosra, hogy megnézze és megmutassa, mitől, vagyis kiktől véd meg minket a határkerítés.

Miután drámai zenei aláfestéssel nehezen beazonosítható, de súlyos vágóképeket láthatunk földutakról, a gondterhelt arccal Boldogról, szétszórt vegyes háztartási szemétről, romos tanyaépületekben kucorgó, kopott ruhás alakokról meg a földön heverő, kakának kinéző barnás alakzatokról, Boldog elmagyarázza nekünk, hogy mi az alaphelyzet:



„Horgos község polgármestere elmondta, hogy amikor még nem volt a határzár, akkor óriási problémák voltak, rengeteg gondot okozott az ide áramló több tízezer, több százezer migráns, aki itt ment át a településen. Ma, amióta a határkerítés megvan, ma pedig úgy hétvégente olyan 100-150 migránst dobnak ide vissza, illetve tartózkodik itt.”

Ezek után a tanyaépületben táborozók egyike, egy kötött sapkát viselő, elgyötört arcú férfi nyilatkozik arról, hogy a tavaszt várják, hogy továbbgyalogolhassanak, mert télen nem jó az idő.

A következő snitt alatt Boldog mindezt azzal kommentálja, hogy

„Ezek az emberek fiatalok, 20-30 év közötti fiatal emberek, akik láthatólag életerősek, tehát tudnának boldogulni a hazájukban is. A helyiek félnek tőlük, nem szeretik őket, azt szeretnék, ha nem lennének itt.”

Eleve meglepő érvelés azt állítani, hogy egy fiatal, életerős ember a korából kifolyólag mindenképp tud boldogulni a hazájában – mintha a vallási-politikai üldözés, a rasszizmus, a diktatúra vagy a polgárháború csak az idősebbekre vonatkozhatna.

De itt nemcsak ez a probléma.

A 444 tudomása szerint a Boldog videójában megszólaló férfi valójában egy olyan ázsiai keresztény, aki a vallásüldözés miatt volt kénytelen elhagyni a hazáját.

Kékesi Márk szociológus, a MIGSZOL nevű menekültsegítő szervezet aktivistája mesélte el eslőként, hogy személyesen ismeri a férfit, mivel hónapok óta járnak át a horgosi majorban áttelelő menekültekhez élelemmel és más segítséggel. A férfi Josephnek nevezi magát – mint azóta megtudtam, ez álnév, amit a biztonsága miatt használ –

„Pakisztáni keresztény, aki leginkább az iszlám elől menekül.”

Kékesi több, az elmúlt hónapok látogatásai során készült fotót is küldött az üldözött keresztény férfiról:

Balról Kékesi Márk, jobbról a pakisztáni menekült.

Hősünk, még a télen elkapott betegsége előtt.

A 444-nek későbbi más, szerbiai, a Horgos mellett táborozó menekülteket személyesen is jól ismerő forrás is megerősítette, hogy a Boldog videójában nyilatkozó fiatal férfi valóban az a pakisztáni keresztény, akiről Kékesi beszélt. A vallása miatti zaklatások elől menekül, és hónapokat töltött el a szerb-magyar határhoz közeli tanyán, miközben a helyi keresztényekkel is felvette a kapcsolatot, és a helyi templomba is eljárt imádkozni. Nem kért menekültstátuszt Magyarországon, hanem Nyugat-Európa felé szeretett volna továbbmenni, majd amikor - közvetlenül azután, hogy Boldog megcsinálta a videóját - ezt reménytelennek ítélte, elhagyta a horgosi tanyát, és más irányban, Bosznia felé próbálkozik tovább. A helyiek egyáltalán nem félelemmel és ellenszenvvel, hanem éppen ellenkező érzésekkel fogadták a vallásüldözöttet.



A helyszínen rendszeresen megforduló Kékesi egyébként kételkedik Boldog azon állításában is - amit a videójával próbált illusztrálni - , hogy hétvégénként 150 embert dobnának vissza a magyarok: