Vona: Fidesz-közeli emberek környékeztek meg jobbikos képviselőket

Vasárnap választás, Vona Gábor, a Jobbik elnöke pedig ma adott még egy utolsó interjút a Magyar Nemzetnek. Ebben leszögezte, hogy még egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel sem működnének együtt, és hozzátette, hogy a Fidesz részéről viszont volt puhatolózás a Jobbik irányába.

“Nálunk egyébként megtörtént, hogy Fidesz-közeli emberek érdeklődtek jobbikos képviselőknél, mit gondolnának arról, ha a kormánypártnak nem lenne többsége. Lényegében valamiféle puhatolózásról volt szó, hogy megnyerjenek maguknak jobbikos politikusokat. Két esetről tudok, mindketten azonnal szóltak nekem.” - mondta Vona.

Egy esteleges ellenzéki győzelemmel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy egyedül szeretnének kormányozni, de “ha a matematika mégis úgy kívánja”, az LMP és a Momentum irányába nyitottak.

“Azt gondolom egyébként, hogy egy Jobbik–LMP-kormány Magyarország javára válna, friss levegőt hozna ebbe az országba” - mondta.

Megkérdezték arról, szerinte kire vonatkozhat Orbán Viktor elégtételes mondata a március 15-ei beszédéből, erre azt mondta, nem csodálkozna, ha vele és a Jobbikkal kezdenék az elégtétel-vevést. “Jelen pillanatban is megtesznek mindent, hogy engem tönkretegyenek” - mondta. Azt is hozzátette, hogy kormányváltás esetén elszámoltatnák a Fideszt, és szerinte lehetséges az elsíbolt pénzek visszaszerzése is. “Biztos vagyok benne, hogy több száz milliárd forint visszaszerezhető lenne” - mondta.