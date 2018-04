A kazah diktátor családtagjaié lehet Sherlock Holmes londoni otthona

A Baker Street 221b nem csak arról híres, hogy a regények szerint itt élt Sherlock Holmes: az elmúlt években ez lett az egyik kiemelt példája annak, hogy mindenféle offshore számlákon keresztül hogyan vásárolják fel a londoni ingatlanvagyont mindenféle gyanús oligarchák.

Az épületet is tartalmazó, a Baker Street 215 és 237 között fekvő tömb tulajdonosának kilétét évek óta próbálták feltárni oknyomozó újságírók és korrupcióellenes aktivisták, és David Cameron miniszterelnökként is külön kitért erre egy 2015-ös beszédében, amikor arról beszélt, hogyan vásárolják fel korrupt vezetők és bűnszervezetek a londoni ingatlanokat.

Most a Quartz jutott olyan dokumentumok birtokába, mely szerint az ingatlan legalább egy része biztosan a kazah diktátor, Nurszultan Nazarbajev családtagjainak birtokában lehetett.

Mivel az offshore vállalatok tulajdonosi struktúráit rendkívül nehéz kibogozni, azt nem is tudta pontosan megmondani a lap, hogy a többek között a Pentagon Papers-szivárogtatással napvilágra került dokumentumok alapján Nazarbajev köreiből pontosan ki is birtokolja az ingatlant. Ami biztosnak tűnik, hogy Nazarbajev unokája köthető az ingatlanhoz, és feltehetően a lánya is. Ugyan mindketten csak kormányzati pozíciókat töltöttek be életük során, a Forbes kazahsztáni kiadása szerint több százmillió dolláros vagyont halmoztak fel.

Ha valakit érdekelnek a nyomozás részletei, és a meglehetősen szövevényes offshore-cégháló, melynek végén Nazarbajev rokonai bukkannak fel, annak érdemes elmerülnie a Quartz tényfeltáró cikkében.