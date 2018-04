Az USA-ban és Kanadában már véget is ért a szavazás

Az amerikai és a kanadai magyar külképviseleteken közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban befejeződött a voksolás a magyar országgyűlési képviselőválasztásokra.

Az Egyesült Államokban és Kanadában helyi idő szerint szombaton este hét órakor fejeződött be a szavazás. A jogosultak az észak-amerikai kontinensen az időeltolódás miatt voksolhattak szombaton, mindenütt reggel hat óra és este hét óra között.

A külképviseleteken - előzetes regisztrálás után - azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek magyarországi lakhellyel. Aki magyar állampolgár, de nincs állandó magyarországi lakcíme, csak levélben szavazhat.

Az Egyesült Államokban öt városban - Washingtonban, New Yorkban, Chicagóban, San Franciscóban és Los Angelesben - várták a külképviseletek a szavazókat, míg az északi Kanadában a fővárosban, Ottawában lévő magyar nagykövetségen és a torontói magyar főkonzulátuson lehetett voksolni.

Az Egyesült Államokban összesen 2357-en regisztráltatták magukat, és csaknem mindenütt magas, 80-85 százalékos volt a részvételi arány. A Külföldi Választási Iroda (KÜVI) jelen lévő vezetői arról tájékoztatták az MTI-t, hogy incidens, rendzavarás, rosszullét sehol nem történt, a szavazás mindenütt zavartalanul zajlott le. Egy panaszos bejelentés volt, mégpedig a washingtoni magyar nagykövetségen.

Az amerikai fővárosban 378-an regisztráltak, és 302 szavazó jelent meg, ez 80 százalékos részvételi arányt jelent. 140-150 volt azoknak a választóknak a száma, akik - mivel nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel - a levélben leadott voksukat személyesen adták át a nagykövetségen berendezett választási helyiségben.

Peterdi Anikó, a Külföldi Választási Iroda washingtoni elnöke az MTI-nek elmondta: "Egy panasztételre került sor a választási listán való részvétellel kapcsolatban". Az illető a nemzetiségi listán regisztrált, de a listán nem szerepelt, emiatt panasszal élt.

Az észak-amerikai kontinensen a legtöbben New Yorkban járultak az urnákhoz. 1070 fő regisztrált, és 947 magyar állampolgár - a szavazók 88,5 százaléka - el is ment szavazni. A csakis levélszavazásra jogosultak közül 94-en személyesen vitték be a lezárt borítékot a főkonzulátusra.

Dr. Rónaszéki Áron, a Külképviseleti Választási Iroda New York-i vezetője telefonon arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az utolsó szavazó 15 másodperccel az urnazárás előtt érkezett meg, de még fogadták. A voksolás zökkenőmentes volt, hangsúlyozta, de hozzátette, hogy voltak, akiket vissza kellett utasítani, mert vagy nem szerepeltek a választási jegyzékben, vagy csakis levélben szavazásra voltak jogosultak, ám erről nem volt tudomásuk. A New York-i misszión

"több olyan eset volt, hogy valaki levélben szavazott volna, de nem kapta meg a csomagot".

Chicagóban 225 magyar regisztráltatta magát a választásokra, 194-en meg is jelentek az urnáknál, de csak 189-en szavazhattak. Azt utasították el, aki vagy nem szerepelt a választói névjegyzékben, vagy a személyazonosító dokumentumában és a választói névjegyzékben szereplő név nem egyezett meg. "Ez többnyire akkor szokott előfordulni, ha valaki elválik, és elfelejti átvezetni a névváltoztatást a személyi dokumentumaiban" - mondta el Bencsik Zita főkonzul.

Los Angelesben szintén nagy érdeklődés kísérte a választást, 380-an regisztráltak, és az urnáknál 317 választó helyezte el voksát. Partl Alexandra Petra KÜVI-elnök az MTI-nek elmondta: a nagy érdeklődést mi sem jellemezte jobban, mint hogy az első választó a reggel hat órakor megnyílt szavazóhelyiségben hat óra öt perckor már megjelent. Los Angelesben 11 szavazni próbálót utasítottak el, mert nem szerepelt a választási névjegyzékben. A magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazók közül szombaton 45-en személyesen vitték be a főkonzulátusra a levélbe zárt voksukat.

A szavazás rendben, zökkenőmentesen zajlott Los Angelesben és a másik kaliforniai nagyvárosban, San Franciscóban is. Palotai Andrea, a San Franciscóban tevékenykedő választási bizottság vezetője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a 302 regisztrált szavazó közül 266-an voksoltak, 7 személyt pedig elutasítottak, mert nevük nem szerepelt a választói névjegyzékben. San Franciscóban egy magyar élt panasszal: levélben szeretett volna szavazni, de nem kapta meg a levélcsomagját.

A kanadai fővárosban, Ottawában 120-an regisztráltak, és 94-én le is adták a szavazatukat, ez csaknem 80 százalékos részvételi arányt jelent. Valentovics Péter, a Külföldi Választási Iroda (KÜVI) ottawai vezetője szerint rendkívüli esemény, technikai malőr nem fordult elő, panasszal sem élt senki. "Ottawában összesen 240 polgár szavazott levélben" - tette hozzá Valentovics Péter.

A kanadai Torontó magyar főkonzulátusán - dr. Bernhard Barbara Éva helyi KÜVI-elnök tájékoztatása szerint - körülbelül 85 százalékos volt a részvétel, a 411 regisztrált szavazóból 356-an adták le a voksukat. "Rendkívüli esemény nem történt" - hangsúlyozta dr. Bernhard Barbara Éva. (MTI)