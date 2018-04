Idén még a leglustább választókerületekben is jobban teljesítettek a szavazók, mint 2014-ben

A 2014-es választásokon a borsodi 3. választókerületben (Ózd és környéke) volt a legalacsonyabb a részvétel: mindössze 53,58 százalékos. Idén az ózdiak belehúztak, és bár a legfrissebb adatok a ma este fél hetes állapotokat tükrözik, a részvételi arány már akkor meghaladta a négy évvel ezelőttit, 56,61 százalékkal, ami persze még mindig jó 15 százalékkal alatta marad a legszorgalmasabb budapesti kerületek szavazói teljesítményénél.

A lustasági lista második helyezettje 2014-ben Fejér megyei 5. választókerület (Sárbogárd) volt 53,91 százalékkal; idén már fél 6-re is 61,6 százalék szavazott a körzetben. Az országos lustasági verseny további helyezettjei is mind javítottak a részvételi arányokon: Somogy 2. (Barcs) 54,28 százalék 2014-ben, 62,34 százalék most; Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) 54,59 százalék akkor, 63,67 most; Hajdú-Bihar (Berettyújfalu) 54,81 százalék 2013-ben, 60,9 százalék a mai fél 6-es adatok szerint.

Az eminenslista négy éve és most is azt mutatja, hogy a budapesti, közelebbről a budai választókerületek szavazói a legaktívabbak: a négy éve 76,8 százalékkal országos listavezető 2. kerület ma fél 7-re 77,89 százalékos részvételt produkált, a 12. kerület 76,52-ről 76,89 százalékra javított.