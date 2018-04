UV-fényben fluoreszkál a puffinok csőre

Egy brit kutató egészen váratlan felfedezést tett: Jamie Dunning ornitológus teljesen véletlenül jött rá arra, hogy a puffinok csőre UV-fény alatt világít.

A puffinok, vagy hazai elterjed nevükön a lundák elsősorban az északi tengerpartokon és madárszigeteken élnek, feltűnő külsejük miatt meglehetősen ismert madárfajról van szó, ugyanakkor az eddig nem derült ki, hogy csőrük fluoreszkálna.

Dunning szakterülete egy másik madárfaj, a kenderike, de Nottingham Egyetem laborjában akadt egy lunda holtteste is éppen, ezt megvizsgálva derült ki a fluoreszkáló színhatás. A lundákhoz hasonló madarak látása nemcsak az emberek számára látható színspektrumot tudja feldolgozni, hanem látnak olyan UV-színeket is, melyeket az emberi szem szabad szemmel nem lát. A kutatók szerint ennek a párválasztásban és a párzásban lehet szerepe.

Kollégájával közösen tanulmányt is írt a jelenségről, ennek elfogadására várnak jelenleg. A hatást azóta nem csak holt, de élő puffinokon is tesztelték, hogy ne ártson nekik az erős UV-fényt, napszemüveget is gyártottak a madarakra. (CBC, Independent)