Orbán jól van és reméli, hogy a facebookosok is jól vannak

Miniszterelnök úr hétfő délután megköszönte a Facebook népének, hogy leszavazott rá vasárnap, és ezzel sorozatban harmadszor is hozzásegítette a kormányfőt a kétharmados győzelemhez.

Orbán, mint oly gyakran, most is kicsit úgy beszélt a Facebook-felhasználókkal, mintha azok a hús-vér magyarokhoz képest valamiféle elvont világból pottyantak volna elő a megosztásaikkal, üzeneteikkel, viszont nagyon udvariasan megköszönte nekik is a segítséget.

Azt is mondta, hogy ő nagyon jól van, és reméli a facebookosok is, és örülnek a nagy győzelemnek.



„Nagy tettet hajtottunk végre közösen, és a következő években veletek együtt meg fogjuk védeni Magyarországot!” - tette még hozzá, aztán a szokásos hajrákkal zárt a bejelentkezést.