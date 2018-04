3,45 millióra bírságolták a TV2-t, amiért a műsorvezetői nyíltan Orbánnak kampányoltak

Az MSZP-s Harangozó Tamás szándékos jogsértés miatt bepanaszolta a Nemzeti Választási Bizottságnál a TV2-t, amiért a műsorvezetői egyértelműen Orbán Viktor mellett kiállva buzdítottak szavazásra.

A kérdésben a testület kedd délutáni ülésén döntött, és a hvg.hu szerint végül a maximális bírság felét, 3,45 millió forint bírságot szabtak ki. A lap szerint 11-8 arányban született döntés, vagyis 8 tag szerint rendben volt a kampányvideó.



A Tv2 a döntés szerint egyértelműen megsértette a médiatörvényt, ami kimondja: a hírműsorban „műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatárs” politikai hírhez nem fűzhet „véleményt, értékelő magyarázatot”.

A Tényekben először ismert emberek (Pataki Attila, Böde Dániel és Sasvári Sándor) mondták el, miért szavaznak a Fideszre, majd a műsorvezetőkkel készült, interneten is terjesztett videóból vágtak be részleteket. Egy „szakértő” is megszólalt, aki szerint teljesen rendben van, hogy a voksolás előtt „ismert személyiségek” mondják el, kire szavaznak. „Sokan azt is elmondták, miért ne szavazzon senki a Jobbikra” – konferálta fel a videót Andor Éva.

Az RTL Klub konkurens műsorában meg is mosolyogták a fideszes kiállást.