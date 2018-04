A Fidesz keszthelyi szavazói nem mind értették meg, hogy hova kéne rakniuk a két X-et

Manninger Jenő 2002 óta Keszthely fideszes képviselője a Parlamentben. Bár Manninger Budapesten született, és politikai karrierje is a fővárosi közgyűlésben indult, ahol 1994-98 között az MDF frakcióvezetője is volt, ezer szállal kötődik a városhoz: nagybátja, Manninger Gusztáv Adolf a Georgikon tanszékvezető egyetemi tanára volt, ő maga 2002 óta Keszthelyen, illetve Gyenesdiáson él. 2006-2014 között a Zala megyei közgyűlés elnöke, 2015 óta Zala megyei fejlesztési miniszteri biztos. Tehát egy igazi veterán, aki pályája során nem rúgta össze senkivel a port. Választókerületében kimondottan népszerű is, 2010-ben például 63,87 százalékkal választották meg képviselőnek.

A mostani választáson is 56,59 százalékot kapott, vagyis akkor is nyert volna, ha az ellenzék összefog ellene. Mégis, saját városában, Keszthelyen az a furcsaság történt vele, hogy míg egyéniben a részeredmények szerint 153 szavazattal szerzett kevesebbet egyéniben, mint pártja, a Fidesz listán.

Ezzel párhuzamosan az ellenzék egyéni jelöltjei - az elempés Temesváry Tibor, az együttes Csontos Gábor, a jobbikos Weller-Jakus Tamás, a DK-s Kovács Viktória és a momentumos Elekes István - egyéniben 134 szavazattal szereztek többet, mint pártjaik és az egyéniben nem induló, de rendszerellenes MKKP listán.

Egész Keszthelyen csak egy szavazókörben, a 15-ösben kapott több szavazatot Manninger egyéniben, mint a Fidesz listán. Az összes többi körzetben legalább eggyel kapott több szavazatot a Fidesz listája a Fidesz jelöltjénél, hét szavazókörben legalább tíz szavazat eltérés volt a lista javára. A 14-es szavazókörben, ahol csak egy szavazat eltérés volt a Fidesz listája javára, szokatlanul sok, 13 érvénytelen szavazatot is találtak - öttel többet, mint a második legtöbb érvénytelen szavazatos szavazókörben.

Az ellenzéki jelöltek és pártjaik támogatásának eltérését részben magyarázza, hogy az MSZP ebben a körzetben nem állított jelöltet, támogatóik pedig az adatok alapján megosztották szavazatukat a jobbikos és a DK-s jelölt között - az utóbbi egyéniben 516-tal kapott több szavazatot, mint pártja, az MSZP-re pedig 1018-an szavaztak. A Jobbik jelöltje 1134-gyel kapott több szavazatot, mint a pártja, őt támogathatta az a 361 LMP-szavazó is, aki egyéniben nem a saját jelöltjét támogatta. De, mint már utaltam rá, az összes ellenzéki párt listán úgy is 134-gyel kevesebb szavazatot kapott az ellenzéki egyéni jelölteknél, hogy ebbe már az MKKP-re adott 134 szavazatot is beleszámoltam.

A keszthelyi választókerületben négy olyan egyéni jelölt is indult, akiknek a pártjára nem lehetett szavazni listán. Ők négyen összesen 73 szavazatot szereztek. A Szegény Emberek Magyarországért Párt jelöltje egyéniben 20, a párt listán 5 szavazatot szerzett, vagyis ez 88 szavazat, ami listán akár a Fideszre is mehetett. Azok a fura hátterű törpepártok pedig, amik egyéniben itt nem, de országos listán indultak, listán összesen 72 szavazatot szereztek. Vagyis a fura pártok támogatóinak szavazatai legfeljebb 16 szavazat többletet jelenthettek a Manningerre adott szavazatokhoz képest a Fidesz listájának.

Keszthelyen 17 szavazókörben adhatták le a szavazataikat a választók. A 11-es szavazókörben még egyáltalán nem számoltak szavazatokat, ebbe keverik majd bele az átjelentkezők és a külképviseleten szavazók lapjait. A 16. már összeszámolt szavazókör adatait itt érhetik el: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Összesítésem szerint Keszthelyen a egyéniben

Manninger Jenő (Fidesz) 4958;



Weller-Jakus Tamás (Jobbik) 3101;



Kovács Viktória (DK) 1148;



Temesváry Tibor (LMP) 421;



Elekes István (Momentum) 269;



Csontos Gábor (Együtt) 76;



Várnai Balázs (FKGP) 50;



Rába Gábor (SZEM) 20;



Kun Éva (Hajrá Magyarország!) 12;



Bogdán László (ECDP) 7;



Bogdán Sándor (KÖSSZ) 4



szavazatot szerzett. Listán

a Fidesz 5111;



a Jobbik 1967;



az MSZP 1018;



az LMP 782;



a DK 632;



a Momentum 306;



az MKKP 134;



az Együtt 42;



a SZEM 5;



az összes többi, fura hátterű párt 72



szavazatot szerzett.