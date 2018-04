6,5 millió dollárt kell fizetnie bosszúpornó miatt egy Los Angeles-i férfinek

David Elam nehezen emésztette meg, hogy 2013-ban Los Angeles-i barátnője néhány hónap után szakított vele, ezért fenyegetni kezdte a nőt, hogy nyilvánosságra hozza róla azokat a képeket, amiken meztelenül és erotikus pózokban látható. David már kapcsolatuk elején Virginiába költözött munkaügyben, a nő pedig - azzal az ígérettel, hogy a férfi bizalmasan kezeli majd ezeket - erotikus képekkel és videókkal szórakoztatta a férfit.

Ahogy azt az áldozat a tárgyaláson elmondta, David azzal fenyegette a nőt, hogy a képekkel tönkreteszi az életét. Végül beváltotta fenyegetését, és feltöltötte a fotókat egy online társkereső oldalra a nő telefonszámával együtt, azzal a felhívással együtt, hogy férfiak küldjenek neki szexuális tartalmakat. Több mint 30 férfi jelentkezett a nőnél és küldött képet, egy férfi az otthonában is felkereste.

Később a képek megjelentek más pornó- és szexpartnerkereső oldalakon is. A nő 2014-ben perelte be a férfit a szövetségi bíróságon, miután Kaliforniában is hatályba lépett a bosszúpornóra vonatkozó törvény, ami bűncselekménynek minősíti mások bizalmas, erotikus tartalmainak hozzájárulás nélküli megosztását.

A szövetségi bíró döntése értelmében személyiségi jogok megsértése és kártalanítás miatt összesen 6,5 millió dollárt kell fizetnie a férfinak, aki nem jelent meg a bíróságon és nem válaszolt a Los Angeles Times megkeresésére sem. Az áldozat és ügyvédje elégedettek az ítélettel, ami elrettentő erővel bírhat mindazokra, akik így próbálnak elégtételt venni volt partnereiken. (LA Times)