A szombati demonstráción követelni fogják a szavazatok újraszámlálását

Szombatra hirdették meg a „Mi vagyunk a többség! - Tüntetés a demokráciáért” demonstrációt. A tüntetés fő követelése, Gyertvai Viktor szervező elmondása szerint, hogy számolják újra a szavazatokat, de az ellenzéknek is üzenni fognak. Az alábbi szöveget írták ki az esemény oldalára:

„Követeljük: A szavazatok újraszámlálását! Gyűlöletkampány helyett szabad sajtót, pártatlan közmédiát! Tisztességes választást! Új választási törvényt! Az ellenzék ne magával harcoljon, hanem álljon ki a többségért!”



A Facebookon 25 ezren jelezték, hogy részt vesznek a meneten, ami az Operától megy majd a Kossuth térre, ahol beszédek is lesznek. A fellépőkről még nem nyilatkoznak a szervezők. Az eseményt Lányi Örs diák hozta létre még a választások éjszakáján. Azóta az elmúlt időszak diáktüntetéseit összehozó diákok is becsatlakoztak a szervezésbe.