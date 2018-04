Donald Trump decemberben ki akarta rúgatni Robert Mueller különleges ügyészt

December elején Trump félreérthetetlenül közölte tanácsadóival, hogy véget kell vetniük Robert Mueller különleges ügyész a kampánystábja és Oroszország kapcsolatait vizsgáló nyomozását. Trump a New York Times értesülései szerint azon borult ki, hogy a Bloomberg, a Wall Street Journal és a Reuters, mint később kiderült, kicsit félreértelmezve a forrásaikat, arról írt, hogy Mueller és nyomozói Trump és családja banki információit kérte be a Deutsche Banktól.

Trump még tavaly júliusban tette egyértelművé, hogy a pénzügyei vizsgálatát olyan határpontnak tekintené, aminél véget vetne az egész vizsgálatnak. Trumpot végül sikerült lehiggasztania ügyvédeinek, akik utánajártak a dolognak, és tisztázták, hogy a sajtóhírek tévesek lehetnek, mert a számlákon, amiknek az adatait Muellerék kikérték, Trumpnak nem is volt pénze. Később a lapok maguk is pontosították eredeti beszámolóikat, mint kiderült, Muellerék valójában Trumppal kapcsolatban álló emberek számlainformációit kérték ki a Deutsche Banktól.

A korábban nem ismert történetről, amit nyolc fehér házi forráson túl Trump közvetlen környezetéből is többen megerősítettek, azért számolt be a New York Times, mert ez már legalább a második alkalom volt, amikor Trump ki akarta rúgattatni Muellert. Először 2017 júliusában követelte ezt a Fehér Ház jogtanácsosától, Donald F. McGahn II-től, aki végül csak azzal tudta megakadályozni ezt, hogy a lemondásával fenyegetőzött.

Trump kedden megint nagyon kiborult, miután Mueller nyomozói házkutatást tartottak személyes ügyvédjénél, akinél azzal kapcsolatban kerestek dokumentumokat, hogy mennyi pénzzel hallgattatta el azokat a nőket, akik Trumppal folytatott viszonyukról számolhatnának be a sajtónak. Trump a házkutatást "betörésnek" nevezte tweetjében.

Közben a Timesnak nyilatkozó fehér házi források már arról beszélnek, hogy ők megtanultak együtt élni Trump rohamaival, nem is igazán veszik komolyan, amikor első felindultságában egyből fejeket követel. Egy volt tanácsadója szerint a munkatársai már megtanulták, hogy legfeljebb akkor tegyenek valamit, ha Trump már legalább háromszor felhozta a témát. Több tanácsadója szerint Trump ilyenkor valójában nem is azt várja tőlük, hogy kirúgják, akit éppen kirúgatna. Trump egyszerűen így beszél, mondják, és általában az őrjöngést nem követik tettek.