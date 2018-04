Miközben 2,4 millió ember a választáson siránkozik, Budapest vidám hódvárossá változott

Toleráns hód emberrel a Rákos-patak torkolatánál Fotó: Bartha Péter

Olvasónk, Péter ma, vagyis szerdán reggel fotózta ezt a manapság már egészen természetes hód-ember interakciót a Rákos-patak torkolatában.

A hód egyébként szokatlanul toleráns kedvében van, normális esetben ilyenkor ugyanis már rég idegrohamot kapott volna, és idegesen csapkodná a vízfelszínt a farkával, amivel olyan erős zajt keltene, mint valaki nagy termésköveket dobálna a folyóba. Most azonban jókedvű, így még horgászni is hagyja a területére tévedt embert, aki meg is becsüli magát, és láthatólag nagyon örül a lehetőségnek.