Azzal vádolták, hogy csak szimulál, de kitoloncolása közben meghalt

A brit bevándorlási hatóság azzal vádolta Nancy Motsamait, hogy csak szimulál. A 35 éves dél-afrikai nő illegálisan tartózkodott Nagy-Britanniában, de betegségére hivatkozva megpróbálta elkerülni a kitoloncolást. Nem hittek neki, pedig a jelek szerint tényleg beteg volt: amikor megpróbálták kitoloncolni, rosszul lett, majd öt nappal később, március 12-én meg is halt.

Férje, Fusi Motsamai szerint most meg nem akarják kiadni neki neje holttestét, így nem tudja tisztességben eltemetni. "Ismételt kéréseink ellenére sem adták ki Nancy útlevelét, hogy hazaszállíthassuk szülőhazájába eltemetni" - mondta a Guardiannek. Felháborodását csak fokozta, hogy neje halála után 18 nappal a brit belügyminisztérium sms-ben figyelmeztette a már halott nőt arra, hogy ha nem jelenik meg április 5-ig a hivatalnál, akkor büntetésre számíthat.

A belügyminisztérium elismerte, hogy az sms-t valóban már azután küldték ki, hogy értesültek Motsamai haláláról - ezt az automata értesítőrendszerre fogták. Azt mondják, hogy azon is dolgoznak, hogy "sürgősen" kiadhassák az útlevelét a dél-afrikai hatóságoknak.

Motsamai és férje már több mint egy évtizede éltek Nagy-Britanniában, de amikor meg akarták újítani vízumukat, nehézségekbe ütköztek. Mindkettejüket arra utasították, hogy rendszeresen jelentkezzenek le a lakhelyük szerint illetékes hivatalnál, március 7-én pedig közölték velük, hogy erőszakkal lesznek kitoloncolva. Amikor erre sor került, Nancy a reptéren összeesett, de a bevándorlási hivatal azzal gyanúsította, hogy csak szimulál. Orvosi ellátás helyett azzal fenyegette, hogy megbilincseli, majd férjétől elkülönítve őrizetbe is vette. Szabadulása után Nancy azt mesélte férjének, hogy a fogdában egy nővér is megerősítette, hogy rosszul van, de a hatóságok felülbírálták a véleményét. (Via The Guardian)