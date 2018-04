Báró, a sétáló vizsla megmentett egy eszméletlen férfit

Szokványos kutyasétáltatásnak indult, életmentés lett a vége Kissné Rózsa Csilla és vizslája, Báró kedd reggeli kalandjának. "Az Etelka soron, a töltéesn jártunk, amikor furcsán kezdett viselkedni. Megállt, ugatott lefele, aztán pedig rám nézett. Ezt addig folytatta, amíg le nem néztem, mit talált. Ekkor vettem észre a férfit, aki a töltésoldalban feküdt, eszméletlen állapotban" - mesélte.

A mentőket egy másik kutyát értesítette, akik a tűzoltókat is riasztották, mert az eszméletlen férfi egy nehezen megközelíthető helyen feküdt. Ők végül egy dugólétra segítségével, hordágyon vitték fel a töltés tetejére a sérültet, akit súlyos állapotban szállítottak kórházba.

"Egy negyven év körüli, jól szituált férfi volt, mellette pedig egy járássegítő bot feküdt. Nem tudom, mi történhetett vele, de örülök, hogy megtaláltuk" - mesélte Kissné, akit a mentők megdicsértek, hogy nem nyúlt hozzá a beteghez, mert nem tudta, hogy ezzel nem okozna-e nagyobb bajt.

Kutyája, Báró nem véletlenül jelzett ilyen tudatosan. Kissné szerint a kutyaiskolában az oktatója személykereséssel is foglalkozott, így arra is elkezdte tanítani a vizslát. (Via Délmagyarország)