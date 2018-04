Létszámstop, megszorítások az Óbudai Egyetemen

Létszámstopot, megszorításokat, leépítési terveket jelentett be közös rektori-kancellári utasításban az Óbudai Egyetem vezetése a választás másnapján. Az április 9. keltezésű levél szerint az utasítás közzétételének napjától az üres álláshelyeket is tilos betölteni, április 30-ig pedig a jelenlegi dolgozói létszám "optimalizálására" is tervet kell készíteni.

Az utasítás szerint "a pályázatok forrásait minél hatékonyabban be kell integrálni az alaptevékenység finanszírozásába", vagyis a jelek szerint az alaptevékenységet már magától nem tudja finanszírozni az egyetem, így a különálló projektek finanszírozásából csípnének le, hogy kiegészítsék az egyetem költségvetését.

Emellett bejelentették, hogy az egyetem Kiscelli úti épületének eladásából származó 703 millió forintot is zárolták, a külsős szerződéseket felülvizsgálják és "optimalizálják", az egyetem dologi kiadásait tíz százalékkal csökkentik.

Réger Mihály rektor és Szigeti Ádám kancellár levelét az egyetem egyik oktatója küldte meg nekünk.