Május 7-én alakulhat meg az új parlament

A választás után egy hónappal, május 7-én tarthatja alakuló ülését az új parlament, amelyben a választások nem hivatalos végeredménye szerint újra stabil kétharmados többsége lesz a Fidesznek, amit még a magyarországi németek színeiben bejuttatott, korábban fideszesként politizáló Ritter Imre is támogathat a törvényhozásban.

És ha már kétharmada van, a Magyar Idők "értesülései" szerint a Fidesz egyből el is fogadhatja azokat a civilellenes javaslatait, amiket a jelenlegi ciklusban a kétharmad hiánya miatt nem tudott elfogadni. Ilyen a Stop Soros néven futó, a civil szervezetek külföldi támogatását megadóztató törvényjavaslat is, melynek egy része a kétharmados, nemzetbiztonsági törvényt is érinti, ezért nem tudták a választás előtt elfogadni. Ezt az első törvények között fogadhatják el májusban. És megtárgyalhatják az ország 2019-es költségvetését is.

A Magyar Idők "értesülései" szerint közben a kormányalakítás is megkezdődött, az új kabinetben új arcok új minisztériumokat fognak majd vezetni. Hogy kik lesznek az új miniszterek, azt a lap szerint a miniszterelnök fogja majd kihirdetni a kormány eskütétele előtt, "az addig megjelenő találgatások a zavarkeltést szolgálják".

A Magyar Idők értesülései szerint a kormánynak programja is van, ami négy, önmagában üres fogalmon, a

versenyképességen;



a munkaalapú társadalmon;



a demográfián;



és a nemzeti identitás kérdésén



alapul.